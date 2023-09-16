“中国的任何潮流都会带来商机。泰国这个世界上最大的榴莲出口国，目睹了在中国掀起的消费热潮是如何推动全球需求短时间内迅猛增长的。”西班牙《经济学家报》网站近日的报道援引经济学家报告指出，过去两年，中国进口的榴莲占全球需求的91%。

中国官方15日发布的8月经济数据，佐证了中国消费市场对世界的巨大吸引力。8月，中国社会消费品零售总额同比增长4.6%，比上月加快2.1个百分点。“中国经济数据改善”“中国零售额超出预期”……外媒纷纷对中国经济恢复向好予以关注。

在这些数据背后，是外界渴求的商机。今年以来，世界经济复苏乏力，主要发达经济体政策收缩外溢效应显现。中国经济顶住压力持续恢复，继续成为世界经济增长的重要引擎。“以中国大市场机遇为世界提供新的发展动力”——这也是为何很多跨国企业家被问及“下一个类似于中国这样的市场机遇在哪里”时，毫不犹豫地选择了中国。

那么，他们能从中国大市场得到什么？不妨结合8月中国经济数据来看。

中国大市场是流动的、不断转型升级的，将给跨国企业带来持续稳定的回报。8月份，中国居民出行旅游增多，餐饮、住宿、交通等服务消费持续扩大。全国餐饮收入同比增长12.4%，铁路运输、航空运输、住宿等行业的商务活动指数，都保持在55%以上的较高景气区间。与此同时，数字消费、绿色消费渐成中国消费升级新趋势。不仅是电子商务、直播经济、在线文娱等线上消费红红火火，线下商场中的智慧导购、AR试妆、裸眼3D屏体验等也吸引了大量顾客。此外，据中国汽车工业协会统计分析，8月新能源汽车国内销量同比增长29.7%。

据中国外汇局测算，近五年中国外商投资收益率9.1%，远高于欧美的3%左右，也高于其他主要新兴经济体的4%-8%。特斯拉上海超级工厂去年交付量占全球一半，每40秒生产一辆电动车；星巴克在华开设6500家门店，每9小时新增一家……有分析指出，中国拥有大规模中等收入群体，这意味着汽车、医药等消费领域有巨大的潜在机遇，跨国企业仍然会对这些领域持续进行投资和布局。

中国消费转型升级，相对应的是供给转型升级。而中国科技创新为跨国企业提供了研发方面的便利。全球投资管理公司富兰克林-坦普尔顿的负责人近日在新加坡一场会议上说，“中国每年培养出来的工程师数量超过任何其他国家，因此我认为创新会带来机遇”。

赛莱默中国研发中心、施耐德电气中国自动化研发中心、沃尔沃汽车上海设计中心……今年以来，越来越多外资企业将研发中心落户中国。在这背后，中国庞大的市场、完善的产业生态系统以及丰富的人才储备是重要因素。

对跨国企业来说，在国际市场不稳定、不确定、难预料因素增多的情况下，稳定的预期非常重要。今年中国经济的增长目标为5%左右。世界银行、经合组织和国际货币基金组织分别预测2023年中国经济将增长5.6%、5.4%和5.2%。同时，在政策方面，与一些西方国家动辄搞“急转弯”不同，中国经济政策的稳定性和连续性给了跨国企业“定心丸”。而包括外资企业圆桌会议制度等建立，则有助于及时回应解决企业关切，便利它们发展。麦肯锡认为，中国是全球范围内为跨国企业提供重要发展机遇的最大土壤之一。

当然，疫后经济复苏是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。近期，中方出台了恢复和扩大消费、促进民营经济发展壮大、加大吸引外商投资力度等一系列举措。随着中国迎来传统节日中秋以及国庆，长假对消费和经济的带动作用将会继续显现，“流动的中国”也会给世界带来更多发展动力。

（国际锐评评论员）

（稿件来源：央视新闻客户端）

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