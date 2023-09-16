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李希出席“77国集团和中国”哈瓦那峰会并致辞

2023年09月16日09:16 | 来源：新华网
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新华社哈瓦那9月15日电（记者孙奕 林朝晖）当地时间9月15日，习近平主席特别代表中共中央政治局常委、中央纪委书记李希在哈瓦那出席“77国集团和中国”峰会并发表致辞。

李希表示，当今世界正在经历百年未有之大变局，发展中国家力量不断壮大，南南合作为维护发展中国家群体性崛起势头、推动世界经济稳定增长发挥日益重要作用。与此同时，单边主义、霸权主义依然甚嚣尘上，特别是个别国家大搞单边制裁、脱钩断链，严重损害发展中国家正当发展权益和空间。发展中国家普遍希望加强团结合作，推动全球治理变革朝更加公正合理的方向发展。中国愿同古巴和其他77国集团成员一道，共筑全球南方命运共同体，同创共同发展的新时代。

李希就77国集团和中国合作提出三点建议。一是坚守独立自主、联合自强的初心，坚持全人类共同价值，坚决反对集团对抗和冷战思维，坚持以和平方式解决国家间分歧和争端，共同守护世界和平安宁。二是弘扬公道正义、平等包容的精神，在联大等重要国际场合积极响亮发声、主持公道，推动联合国各项议程符合发展中国家发展利益，敦促发达国家切实履行发展援助承诺，扩大发展中国家的话语权和代表性。三是践行发展振兴、合作共赢的使命，合力重振全球发展伙伴关系，培育各国发展新动能，围绕粮食安全、减贫、工业化、绿色发展、数字科技、人工智能等开展合作，构建开放包容、互利互惠的南南科技合作体系，促进各国平等享有数字红利，让发展中国家在新技术新产业发展中不掉队、不缺位。

李希表示，中国是世界上最大的发展中国家。不论中国发展到什么程度，都将永远是发展中国家大家庭的一员，永远是全球南方国家的一员。中国始终将南南合作作为对外合作的优先方向。习近平主席提出构建人类命运共同体、共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为维护和平、推动发展、深化合作提供中国方案，为深化南南合作搭建重要实践平台。中国向160多个国家提供发展援助，同150多个国家携手共建“一带一路”，同100多个国家和国际组织共同推进全球发展倡议合作。习近平主席宣布中方已经成立全球发展和南南合作基金，并将推出专项资金专门用于落实全球发展倡议，为发展中国家克服困难挑战、实现共同发展作出新贡献。中国愿同77国集团成员密切沟通协调，优化发展资源投入，发挥共建“一带一路”倡议等公共产品最大效能，破解发展难题。欢迎各方出席将于今年10月在北京举办的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，共商合作大计，共谋发展之道。

李希表示，中国同广大发展中国家都曾走过争取民族独立解放的艰辛历程，都有让人民过上更美好生活的强烈愿望，始终同呼吸、共命运，相互扶持、共同发展，早已成为休戚与共的命运共同体。只要我们顺应时代潮流，加强团结、友谊、合作，相互支持彼此走符合本国国情和特色的现代化道路，就一定能够更好维护发展中国家的共同利益，提升在全球治理体系中应有的话语权，实现共同发展、共同繁荣，为全球和平与发展事业注入更多稳定性和正能量。

(责编：王禹蘅、崔越)

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