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“文明遇·鉴：中国昆曲江苏周”在巴黎开幕

2023年09月15日21:47 | 来源：新华社
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　　新华社巴黎9月15日电（记者唐霁 陈毓珊）“文明遇·鉴：中国昆曲江苏周”14日在位于巴黎的吉美国立亚洲艺术博物馆开幕，中国昆曲文化专题展览也在这里同时举办。

　　法国外交部亚洲大洋洲司司长纪博伟，法国文化部文化戏剧名誉总监让-皮埃尔·余尔斯，江苏省委常委、宣传部部长、省对外文化交流协会会长张爱军，中国驻法国大使馆公使陈力，以及中法两国艺术、文化、传媒界人士等出席开幕式并观看了当晚的演出。

　　让-皮埃尔·余尔斯在开幕致辞中表示，中国传统戏剧在法国被称为“中国传统歌剧”，他本人在与巴黎中国文化中心合作的过程中，曾引进了50多部中国传统戏曲到巴黎演出，其中也包括昆曲。“中国昆曲江苏周”将为巴黎观众带来五年来第一场大型中国戏曲演出。

　　张爱军致辞说，中法文化交流源远流长。作为中国东部沿海的文化大省，江苏省十分重视与法国的文化交流，此次在巴黎举办“中国昆曲江苏周”系列活动，期待与法国观众共同感知魅力独特的中华文化。

　　陈力表示，在两国元首引领下，近年来中法关系保持积极稳健发展势头。明年是中法建交60周年，也是中法文化旅游年。希望各方积极参与，举办更多文化活动，将中法人文交流的纽带拉得更紧。

　　吉美国立亚洲艺术博物馆计划和公共关系部主任安妮·亚诺弗当天接受新华社记者采访表示，昆曲走进吉美博物馆，反映出法中文化交流的密切和重要性。她说，自己非常认真地参观了昆曲文化专题展览，被昆曲几百年的发展历史深深打动。

　　14日晚，江苏省演艺集团在巴黎蕾博拉戏剧院上演传承版《牡丹亭》，现场座无虚席。15日，“中国昆曲江苏周”在巴黎中国文化中心举办“我们时代的昆曲：跨文化对话与文明互鉴”国际学术研讨会，并开展昆曲折子戏走进法国高校展示互动活动。（参与记者：杨丁淼）

(责编：崔译戈、常红)

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