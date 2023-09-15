新华社法兰克福9月14日电（国际观察）欧洲央行本轮加息周期或接近尾声

新华社记者邵莉 单玮怡

欧洲中央银行14日召开货币政策会议，决定将欧元区三大关键利率均上调25个基点。这是欧洲央行自去年7月以来连续第10次加息。同时，欧洲央行释放可能结束加息的信号。分析人士认为，由于欧元区经济增长前景不佳，欧洲央行本轮加息周期或接近尾声。

欧洲央行当天发布货币政策声明说，根据目前的评估，央行理事会认为，现有关键利率水平如果维持足够长时间，将有助于通胀及时恢复到目标水平。

分析人士认为，该表述既没有关闭再加息的大门，又增加了维持目前利率水平的政策选项。这是本轮加息周期开启以来，欧洲央行首次明确释放可能停止加息的信号。

尽管欧洲央行行长拉加德当天在记者会上表示“不能说（利率）已达到峰值”，但多数分析人士认为，鉴于欧元区增长前景疲软，欧洲央行将在较长一段时间内将利率维持在当前水平。

道富环球投资管理公司首席经济学家西蒙娜·莫库察表示，由于利率已达到抑制经济活动的水平，加上此前紧缩政策的滞后影响，这应该是欧洲央行本轮加息周期最后一次加息。德国德卡银行首席经济学家乌尔里希·卡特尔也认为，欧洲央行将暂停加息。

荷兰国际集团宏观研究部负责人卡斯滕·布热斯基说，此次加息是欧洲央行历史上最激进的加息周期的转折点。虽然不排除进一步加息的可能性，但随着经济疲软程度加剧，欧洲央行很可能将利率维持在目前水平。

拉加德坦言，欧元区目前正经历“困难时期”。欧洲央行已将欧元区2023年经济增长预期下调至0.7%，同时将2024年和2025年的增长预期分别调整为1.0%和1.5%。

为对抗通缩风险、刺激欧元区经济复苏，欧洲央行自2014年6月起开启负利率时代。去年夏天，面对居高不下的通胀率，欧洲央行结束负利率，开启加息周期。截至目前，欧洲央行已累计加息450个基点，三大关键利率中存款机制利率为4%，创历史最高水平。

当前，欧洲央行处于进退两难的境地。德国储蓄银行和票据清算协会主席赫尔穆特·施勒魏斯说，欧洲央行不太可能进一步加息，否则会对经济造成严重打击，但欧洲央行也不想让外界怀疑其对抗通胀的决心。

欧元区8月通胀率按年率计算为5.3%，与7月持平。欧洲央行14日预计，欧元区2023年、2024年和2025年通胀率分别为5.6%、3.2%和2.1%，均高于2%的通胀目标。

加息支持者认为，近期能源价格有所上涨，意味着高通胀可能持续更久甚至加剧。德意志银行研究部首席欧洲经济学家马克·沃尔表示，欧洲央行尚未解决通胀问题，如有必要可能进一步加息。

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