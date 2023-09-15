新华社开罗9月15日电（记者姚兵 张健）埃及环境部长亚丝明·福阿德日前表示，中国在环境和气候领域的技术对埃及非常有吸引力，两国在环保领域合作前景广阔。

首届“环境与气候投资论坛”12日在开罗以东的埃及新行政首都举行。福阿德在论坛期间接受新华社记者采访时说，中国在环境和气候领域的技术适用于埃及，埃中两国在能源领域合作的机会正在扩大。

福阿德举例说，中国在沼气应用领域技术非常领先，大、中、小型规模的沼气应用场景都有，两国可以在农村地区通过农业废物和畜禽粪便发电方面开展合作。

“通过与中方合作，我们成功获得了街道节能、低能耗空调的设备和技术，这些设备和技术将用于埃及各地的自然保护区，特别是环保建筑。”福阿德说，埃及人口多，水资源短缺，制造业过度消耗自然资源，特别是能源和水，而中国循环利用工业用水的经验值得借鉴。

首届“环境与气候投资论坛”是继去年《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会后，埃及主办的又一个环保方面的活动，目的是探索能够创造就业机会和改善公民生活条件的商业环保项目。

福阿德说，该论坛是展示废物处理、能源、生物经济、环境旅游等项目的平台，将促进私营部门在保护环境、吸引外国投资和提供绿色就业机会方面做出贡献，助力应对气候变化。

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