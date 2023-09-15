新华社东京9月15日电（记者钱铮）日本东京大学的研究团队在新一期《临床检查杂志·观察》上报告说，他们通过动物实验发现在分子层面激活特定蛋白可以诱导肺组织血管新生，从而改善肺动脉高压症状。

肺动脉高压是一种由多病因引起的以肺动脉压力和肺血管阻力进行性增高为特征的病理生理综合征。患者常见临床表现为活动后气短、乏力、胸痛、咯血，严重时在运动中会出现晕厥、心绞痛、右心功能不全等症状。

研究团队在实验中使用组织透明化技术以及多光子激发荧光显微镜，令多只患有肺动脉高压的模型实验鼠肺部血管全部立体可见，以评估实验鼠血管形态的变化并捕捉到了实验鼠肺末梢组织新生血管的图像。然后，研究人员使用黄芩苷激活实验鼠一种叫PGC-1α（血管新生因子）的蛋白，发现血管新生反应增强，实验鼠肺动脉高压症状得到改善。与此同时，实验鼠的氧化应激、DNA损伤及细胞老化都有所减轻。

东京大学日前发布的新闻公报说，以本次研究成果为基础，有助于研发血管疾病病态分析和治疗方法，并应用于肺动脉高压治疗药物。

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