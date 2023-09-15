新华社联合国9月14日电 中国常驻联合国代表张军14日在安理会“深化人道主义公共和私营部门伙伴关系”公开辩论会上发言，呼吁国际社会践行真正的多边主义，团结公共和私营部门以及民间社会等一切力量，加大投入，不断改善有关国家和地区人道状况。

第一，要保持人道投入。长期以来，跨国公司从发展中国家的资源和市场获益巨大，它们有责任帮助有关国家解决人道困难。同时，发达国家政府援助是国际人道融资的主渠道，不能因私营部门的参与而减少政府投入、放下政府责任。

第二，要坚持人道基本原则。公共和私营部门机构性质不同，但在开展国际人道援助时，都要坚持不干涉内政原则，不应在援助中附加任何政治条件，不要把自己的意志强加于人，更不应该借此谋取政治私利。少数国家动辄打着民主、人权的旗号，削减甚至暂停对阿富汗等国的人道援助，这样的做法只会让无辜平民受害，加剧经济社会危机，违背人道主义精神。

第三，要建立平等高效的伙伴关系。事实证明，切实提高受援国的发言权和代表性，人道行动实施的效率会更高，针对性会更强，最终的效果也更能经得起时间的检验。一段时间以来，国际人道援助过度集中于个别国家，这样的状况不能再持续下去。

第四，要统筹推进人道与发展。部分国家的人道危机根源于本国经济形势恶化、气候变化威胁上升、能源粮食危机等因素。这些问题说到底都是发展问题。要从根本上减少人道需求，摆脱对人道援助的依赖，还是要靠实现以人民为中心的发展。

张军说，非法单边制裁严重影响当事国公共部门提供医疗、教育、粮食供应等基本服务，干扰私营部门贸易、投资、经营等正常活动，成为影响公共和私营部门开展人道合作的最大障碍。国际社会应共同敦促有关国家立即解除单边制裁，消除负面影响，为国际人道行动创造良好条件。

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