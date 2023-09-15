新华社索非亚9月14日电（记者林浩 陈尚才）“中欧以进步的名义进行对话——‘一带一路’倡议10周年”国际研讨会13日在保加利亚首都索非亚开幕，来自保加利亚、希腊、塞尔维亚等近20个国家和地区的120余名专家学者和政府官员出席，保加利亚总统拉德夫向研讨会致贺信。

拉德夫在贺信中说，在保加利亚举办此类由各领域专家参加的研讨会证明了保加利亚对中国企业的吸引力，相信保加利亚将充分利用“一带一路”倡议提供的机遇。

中国驻保加利亚大使董晓军在会上说，“一带一路”倡议为既造福中国又惠及世界的中国式现代化作出生动注解。“一带一路”倡议同中国—中东欧国家合作机制一道，成为中欧全面战略伙伴关系的有益补充，为中保关系发展提供了更为多样的合作渠道和交流平台。

保加利亚国民议会副议长罗西察·基萝娃在会上表示，保加利亚和欧盟需要一个像中国这样坚实、稳定和受人尊敬的伙伴，所有有助于深化和发展保中关系的倡议都应得到支持。

保加利亚“一带一路”全国联合会主席扎哈里耶夫说，过去十年，“一带一路”倡议在全球发展中树立了许多里程碑。

会上，新华社研究院向与会嘉宾介绍了新华社国家高端智库的研究成果。

为期两天的研讨会聚焦“一带一路”倡议的全球愿景，“一带一路”倡议下的科技、文化、媒体合作等话题，来自中央党史和文献研究院、中国人民大学重阳金融研究院、斯洛文尼亚马里博尔民族与区域研究所、塞尔维亚工商会、土耳其马尔马拉基金会的专家学者就此展开了热烈讨论。会议由保加利亚“一带一路”全国联合会、中国人民外交学会、当代世界研究中心、新华社研究院、中国驻保加利亚大使馆共同主办。（参与记者：梁建强）

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