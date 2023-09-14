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外交部发言人：通过东博会推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体

2023年09月14日21:01 | 来源：新华网
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新华社北京9月14日电（记者邵艺博、袁帅）外交部发言人毛宁14日表示，中方愿通过即将举行的第20届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会，同各方共话机遇、共迎挑战、共谋合作，推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

在当日的例行记者会上，有记者问：中方对第20届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会有何期待？

“今年是习近平主席提出建设更为紧密的中国—东盟命运共同体和共建‘一带一路’倡议10周年，也是中国加入《东南亚友好合作条约》20周年。”毛宁说。

她表示，当前中国—东盟经贸合作稳步升级，中国连续14年保持东盟最大贸易伙伴地位，双方连续3年互为最大贸易伙伴。2022年中国—东盟贸易额超过9700多亿美元，同比增长11.2%。截至今年7月，中国同东盟国家累计双向投资超过3800亿美元。在日前举行的东亚合作领导人系列会议上，李强总理与东盟国家领导人就全面深化中国—东盟合作，共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”达成重要共识。

“中国—东盟博览会是深化中国—东盟合作、推进区域经济一体化的重要平台，今年迎来创办20周年。”毛宁说，本届东博会以“和合共生建家园，命运与共向未来——推动‘一带一路’高质量发展和打造经济增长中心”为主题。

她表示，中方愿通过本届盛会，同各方共话机遇、共迎挑战、共谋合作，进一步高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，促进中国—东盟贸易投资自由化便利化，提升区域互联互通水平，共同建设开放型区域经济，推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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