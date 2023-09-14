新华社墨西哥城9月13日电（记者吴昊）墨西哥国会众议院12日就推动对不明异常现象的监管举行听证会，展示两具“非人类遗体”，引发舆论哗然。墨国立自治大学对“遗体”分析结论提出质疑。

在这场听证会上，墨西哥记者兼“不明飞行物学家”海梅·毛桑与几名研究人员一同展示两具据称是约一千年前的“非人类遗体”。毛桑说，这两具“遗体”于2017年在秘鲁库斯科被发现，有三根手指和细长头骨，呈石化状，保存较完整，虽与人类相貌不符但有相似之处。

毛桑声称，墨西哥国立自治大学已对这些“遗体”进行放射性碳同位素测年。墨国立自治大学物理研究所13日发表声明回应说，虽然他们已测试样本，但工作人员并未参与取样，只能确定样本年代而非其来源，任何其他信息“完全无效”。

当地媒体认为，墨众议院推动上述议题，旨在为“非人类”的存在提供样本或证据，不过其真实性未获证实，反而引发墨西哥国内外公众和媒体的争议。

有报道说，毛桑曾于2015年报道一具在秘鲁发现的疑似“外星人遗体”，不过后来被证实为一具木乃伊化的人类儿童遗体。

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