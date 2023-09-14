新华社北京9月14日电 外交部发言人毛宁14日宣布：国务院总理李强将于9月17日出席在广西南宁举行的第20届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式并致辞。
柬埔寨首相洪玛奈、老挝总理宋赛、马来西亚总理安瓦尔、越南总理范明政、印度尼西亚副总统马鲁夫、泰国副总理兼商业部长普坦等外国领导人和高级官员以及东盟秘书长高金洪将出席本届东博会开幕式。
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