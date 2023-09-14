新华社塔那那利佛9月14日电 特稿：“我的画居然被带到了太空”——记中国“天宫”空间站的一场特别画展

新华社记者

13日，在距离地球400多公里的中国“天宫”空间站，一场特别的画展正在进行。航天员景海鹏、朱杨柱和桂海潮在空间站里，通过视频连线，向地球上的观众展示介绍10幅由非洲青少年创作的绘画作品。

今年3月，中非合作论坛中方后续行动委员会秘书处、中国载人航天工程办公室和部分中国驻非洲国家使领馆共同举办了非洲青少年“我的梦想”主题绘画作品大赛。这10幅作品便是获得一等奖“天和”奖的作品，在5月底跟随神舟十六号载人飞船抵达中国空间站。

“天宫”画展

“去太空可以说是每个人的梦想。而现在，我的画居然被带到了太空，这真是太奇妙啦。这让我相信，我能做的事、能影响的人，并不受我身处之地的局限。”正在尼日利亚联邦科技大学信息技术系就读的20岁青年普罗斯珀·达尼亚说。

在达尼亚画作《共同的期待》上，航天员正侧身遥望远方，头盔和肩膀都印有尼日利亚和中国国旗图案。同时，尼中两国国旗还在画面背景中共同组成一个圆形。达尼亚说，作品想要表达的是对尼中共同努力、实现探索太空梦想的期待。“我画了很多圆，象征团结，象征尼中两国友好关系生生不息、持续发展。”

在南非大学生希诺的作品《和而不同》中，一名航天员身处蓝绿色的浩瀚宇宙中，左右两边环绕着分别代表中国的“五行”元素和代表南非的桌山、帝王花、跳羚等图案。

希诺正在南非西开普大学学习中医和针灸专业，她说，这幅画表达的是希望南中两国团结合作。“尽管南非和中国是两个完全不同的国家，但只要我们同心协力，就能一起创造出伟大的成就。”

“我非常自豪、非常幸福。通过这些比赛和活动，我们更加了解中国和中国文化。”18岁的埃及大学生劳达·艾哈迈德·阿里-谢瓦德菲看到自己的画被中国航天员在太空中展出，难掩激动。

埃及航天局首席执行官谢里夫·西德基说，“我的梦想”比赛成功地将中国航天员和非洲青少年联系起来。“让埃及和非洲青少年参与同太空有关的活动，将加强埃及和中国在非洲的合作。”

中非航天梦

参赛的2000多名非洲青少年中，不少人都表达了对中非合作探索太空的期待。

毛里求斯17岁高中生莉萨对新华社记者说：“非洲国家同中国非常友好，在航天领域，希望中国通过人才培训、专家交流、联合研究等方式向非洲国家分享知识、技能和经验。”

马达加斯加青年纳托瓦认为，非中空间合作前景光明，双方在航天领域的合作将助力非洲各国经济、社会发展。

埃及大学生谢瓦德菲说，中国在航天领域拥有世界领先地位，希望非中可以开展更多航天合作，共同进步。

近年来，中非在双边和中非合作论坛等多边框架内，开展了广泛的空间领域合作，在卫星整星进出口、共建航天基础设施、共享卫星资源、联合卫星研发等多领域取得了丰硕成果。尼日利亚、阿尔及利亚等非洲国家的首颗通信卫星都由中国帮助建造或发射；中国帮助建造的埃及卫星总装集成测试中心项目已取得阶段性进展；中国还将协助打造中非卫星遥感应用合作中心，并为非洲各国培养航天人才。

同时，中非空间领域合作在促进非洲国家经济社会发展、惠及非洲人民生产生活方面发挥着积极作用。新冠疫情期间，中国研制和发射的阿尔及利亚一号卫星，为阿尔及利亚大中小学生提供公共远程教育服务；在赞比亚、加纳、吉布提等国，基于中国北斗卫星系统的车辆监管系统，为跨境运输车辆提供安全出行保障；中国还与埃及、埃塞俄比亚、苏丹等国开展遥感卫星合作，推动航天技术应用于减灾防灾、应对气候变化。

航天员朱杨柱在“天宫”空间站说：“探索未知宇宙、发展航天技术，是人类的共同事业，离不开包括非洲在内的世界各国的通力合作，我们衷心希望，中外航天员一道，共同为人类探索宇宙作出更大贡献。”

中非共逐梦

青少年是充满激情和理想的追梦者。除了“太空梦”，非洲国家青少年还用画笔描绘对非中合作、和平发展、人类进步、幸福生活的各种憧憬和梦想。

来自索马里和马里的青少年通过画作表达对和平和团结的期待，毛里求斯高中生莉萨希望“世界上每个角落的孩子，都能够平等地享受教育机会”，南非大学生希诺希望能利用自己学到的中医知识，为更多的南非患者服务。

中国外交部非洲司司长吴鹏表示：“青少年对美好生活的向往，对中非关系发展的追求，是中非传统友谊不断传承和发展的源源动力。”

今年是真实亲诚对非政策理念提出10周年。10年来，中非在教育、卫生、基础设施、安全等诸多领域展开切实合作，从鲁班工坊职业技能培训交流到“光明行”“爱心行”等义诊活动，从中国援建的非洲疾控中心总部大楼到共建“一带一路”标志性项目蒙内铁路……非洲青少年的“健康梦”“教育梦”“发展梦”等，都在一步步变成现实。

尼日利亚青年达尼亚说，中国航天员正在实现全人类的梦想，“我祝愿他们好运，能带来令我们惊奇的新发现，让我们可以继续追梦”。（综合新华社记者报道，执笔记者：凌馨、刘万利）

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