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专访：加强国际合作、推动更广泛一体化符合共同利益——访世贸组织首席经济学家拉尔夫·奥萨

2023年09月14日13:46 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦9月14日电 专访：加强国际合作、推动更广泛一体化符合共同利益——访世贸组织首席经济学家拉尔夫·奥萨

　　新华社记者陈斌杰 姜雪兰 连漪

　　世界贸易组织首席经济学家拉尔夫·奥萨日前在日内瓦接受新华社记者专访时表示，加强国际合作、推动更广泛的一体化是应对当前紧迫挑战及建设安全、包容和可持续未来的关键，这样做“符合我们的共同利益”。

　　世贸组织12日发布《2023世界贸易报告》。报告探讨了贸易碎片化带来的各种风险，认为全球性问题需要全球性解决方案，当今世界需要的是更多合作。

　　世贸组织总干事伊维拉在报告中指出，全球经济的开放性和可预测性遭遇挑战，国际社会应继续加强多边贸易体系。

　　奥萨说，目前贸易怀疑论甚嚣尘上，这种论调认为国际贸易不利于建设一个更加安全、包容和可持续的世界，这种叙事方式与1947年关贸总协定签订以来，一直指导贸易政策制定的叙事方式“有本质的区别”。

　　他表示，全球化正处于十字路口，贸易摩擦正在加剧，地缘政治领域的碎片化倾向正在显现。全球化目前遭遇挑战，但总体而言全球贸易基本面良好，去全球化的论调过于夸张。

　　世贸组织4月发布报告预测，2023年全球货物贸易量将增长1.7%，高于去年10月预测的1%。报告说，上调全球贸易增长预期的“关键因素”是中国不断优化调整防疫措施，这有助于释放消费需求，促进国际贸易增长。

　　奥萨警告说：“碎片化的经济成本将是巨大的。”世贸组织的模型预测，如果世界陷入全面地缘政治竞争的最坏情况，全球平均收入将下降5%，平均贸易额将下降13%。

　　奥萨指出，为了维护和平与安全，减少贫困和不平等，并实现可持续经济，“我们需要拥抱贸易而不是拒绝贸易……我们还需要一个多边贸易体系”。

　　他说，世贸组织《贸易便利化协定》于2017年2月22日生效后，全球贸易额增加了2310亿美元，贸易额增长尤其惠及发展中国家。

　　奥萨表示，中国是多边贸易体制和全球化的坚定支持者。得益于积极参与多边贸易体制，中国实现了令人瞩目的经济增长，使几亿人摆脱贫困，给世界发展中国家带来希望。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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