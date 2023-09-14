新华社莫斯科9月14日电（记者陈汀）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃13日在符拉迪沃斯托克举行的新闻发布会上表示，美国军事霸权是现代世界的邪恶，其霸权主义阻碍世界各国获得自由。

扎哈罗娃说，新华社国家高端智库近日发布的《起底美国军事霸权的根源、现实与危害》报告，编写及时、措辞准确，俄方认同报告对美国军事霸权的评价。

扎哈罗娃当天在回答新华社记者提问时说，美国霸权主义集中体现在不允许世界解决紧迫问题和困难、不允许世界发展和拥有平等权利义务、不允许世界感受到自由。美国军事霸权主义咄咄逼人，违背国际关系的集体原则，无休止地制造不稳定，且对其制造的危机毫不负责。

扎哈罗娃表示，美国霸权长期以来也在阻碍着自身发展，在追逐世界霸权中忽略了最重要的东西，即美国自身的问题。这些问题现在已然演变成危机，美国巨额国债正是其表现之一。

新华社国家高端智库本月5日面向全球、多语种发布《起底美国军事霸权的根源、现实与危害》智库报告，深刻剖析美国军事霸权的思想根源，揭示其维护军事霸权的手段工具，以大量事实和数据展现美国军事霸权带给世界的巨大危害。

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