新华社瓦莱塔9月13日电（记者陈文仙）地中海地区的9个欧盟成员国外交部长13日在马耳他姆迪纳召开会议，呼吁加强合作，以便在欧洲层面解决地区性挑战，同时发挥地中海地区作为欧盟与非洲邻国之间的桥梁作用。

这9国包括马耳他、克罗地亚、塞浦路斯、法国、希腊、意大利、葡萄牙、斯洛文尼亚和西班牙。

马耳他外长伊恩·博奇在当天发表的声明中说，此次会议旨在为将于今年9月举行的地中海9国国家元首和政府首脑会议做准备。

博奇在会上强调，为了在欧洲层面应对地区性挑战和机遇，地中海9国之间加强合作至关重要。他说，虽然地中海地区有着丰富的历史和文化，但它也带来了一些需要集体努力加以应对的挑战，同时也为该地区和欧盟其他国家提供了受益的机遇。

博奇还表示，9国同意与非洲邻国进行“更全面和系统性”的对话，因为各国可以从与这些国家的战略伙伴关系中“获益匪浅”。

会议还讨论了非正规移民问题。对此，博奇强调了合作和全面解决方案的重要性，包括经济和可持续发展，以有效应对移民挑战，同时敦促欧盟提供充足的资金加以支持。

据《马耳他时报》报道，近年来，欧洲国家寻求加强与非洲国家的接触，主要目的是从源头上阻止非正规移民的流动。近期，能源等领域的合作也成为外交会谈的一大重点，本次会议再次将欧盟与北非国家的能源合作提上议程。

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