新华社耶路撒冷9月13日电（记者王卓伦）“2023以色列中国电影展映周”13日在以色列特拉维夫中国文化中心落下帷幕，其间展映的6部中国影片为以色列观众带来一场场精彩的东方文化盛宴。

“2023以色列中国电影展映周”于本月10日开幕，展映了《音乐家》《不成问题的问题》《千顷澄碧的时代》《守岛人》《孙子从美国来》和《真爱》等6部中国影片。

中国驻以色列大使馆临时代办刘松在出席开幕式时表示，举办中国电影展映周有助于加深以色列人民对中国发展成就、社会风貌与中华文化的了解，增进中以人民友谊，促进两国电影界交流互鉴。

以色列外交部文化局局长努丽特·蒂纳里在开幕式上说，这些优秀中国电影作品的背后是中国灿烂而辉煌的文明，所以它们讲述的中国故事才能直抵人心，并受到以色列观众欢迎。希望更多中国影视作品走进以色列，成为帮助以色列人民了解中国的窗口，构筑起两国文化和艺术沟通的桥梁。

据特拉维夫中国文化中心主任石岳文介绍，中国电影展映周公告一经发出就饱受追捧，网络报名人数在短时间内爆满。

萨莎·格莱姆布尔格是一名来自以色列南部城市阿什杜德的66岁老人，在晚高峰时段驱车数小时特意赶到特拉维夫中国文化中心观影。他说，他对中国文化兴趣浓厚，开幕式上映的电影《音乐家》令他深受震撼，他为中国音乐家冼星海在异国他乡遭受苦难却心系祖国的伟大精神所触动。他说，“战争或许可以摧毁家园，但不能摧毁一个民族的爱国精神”。

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