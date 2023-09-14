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共建“一带一路”专题研讨会及图片展在孟加拉国举行

2023年09月14日09:19 | 来源：新华网
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　　新华社达卡9月13日电（记者孙楠）孟加拉国孟中丝路论坛12日在孟首都达卡举行共建“一带一路”专题研讨会及图片展。与会人士积极评价共建“一带一路”倡议提出10年来给孟发展带来实实在在的好处，期待孟中两国进一步深化各领域合作。

　　孟加拉国共产党（马克思列宁主义）总书记巴鲁阿在论坛上发言时表示，“一带一路”倡议不仅在孟加拉国开花结果，而且造福非洲、欧洲和拉丁美洲等地区。倡议在经济联通和基础设施建设领域，以及文化、学术、社会、科技等领域都有价值。

　　孟计划部长曼南表示，在共建“一带一路”倡议推动下，孟中战略互信进一步增强，经济合作更加紧密，两国民间友好持续深化。中方贷款和技术帮助孟改变了铁路、公路、电力等基础设施的落后面貌，为孟经济社会发展作出了积极贡献。孟方愿进一步加强与中方在各领域的务实合作。

　　中国驻孟加拉国大使馆临时代办严华龙在发言中表示，孟加拉国是首个响应“一带一路”倡议的南亚国家，中孟“一带一路”合作亮点纷呈、成绩喜人，树立了共建“一带一路”合作的典范。未来，双方将进一步加强战略沟通、推进高质量共建“一带一路”落到实处，以高质量、可持续、惠民生为目标，持续筑牢中孟互利合作根基。

　　据介绍，目前中企参与承建孟电力和能源领域项目27个，建成公路12条、桥梁21座、铁路7条。中企还参与污水处理厂、河道整治、地表水处理和大学校园等项目，在孟创造就业岗位约55万个，为促进孟经济社会发展、增进民生福祉作出了积极贡献。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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