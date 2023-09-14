新华社北京9月13日电（记者袁帅）中越公安部第八次合作打击犯罪部长级会议13日在京举行，中共中央书记处书记、公安部部长王小洪与越共中央政治局委员、越南公安部部长苏林共同主持。

王小洪指出，习近平总书记与阮富仲总书记共同为新时代中越全面战略合作伙伴关系擘画了宏伟蓝图，为双方各领域合作提供了重要政治遵循。第七次会议以来，中越公安部在维护政治安全、追逃追赃、打击人口拐卖等多个领域亮点频现，圆满完成了各项重点合作任务。中方愿与越方共同落实两党最高领导人达成的重要共识，深化政治安全、网络安全合作，推进各层级交流合作，加强打击犯罪务实合作，强化多边框架下协调配合，提升执法能力建设水平，努力服务构建具有战略意义的中越命运共同体，为两国和本地区安全稳定作出新的更大贡献。

苏林表示，越方愿加强两国执法高层交往，深化各领域执法合作，为各自国家发展营造安全稳定的社会环境。

王小洪与苏林共同签署了中越打击跨境赌博合作谅解备忘录。

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