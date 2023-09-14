新华社罗马9月13日电（记者贺飞）联合国世界粮食计划署（世粮署）日前就全球粮食安全问题发出警告说，预计粮食援助每减少1%，就有可能将逾40万人推向饥饿边缘。

世粮署12日晚在其官方网站发布消息说，由于国际人道主义资金骤减，世粮署被迫大幅削减大部分援助行动的口粮。据该机构专家预计，这一状况可能导致陷入紧急饥饿状态的人数在未来12个月增加2400万，比当前水平增加约50%。

世粮署指出，目前全球有3.45亿人面临突发性粮食不安全，其中4000万人处于紧急饥饿状态。世粮署的粮食援助是其重要的生命线，往往是他们远离饥饿的唯一希望。

据世粮署介绍，突发性粮食不安全是指人们因突发原因无力消费足够的食物而使生命或生计面临紧急危险的状况。

世粮署表示，全球对粮食援助的需求不断增长，该机构今年却面临超过60%的资金缺口，近半数援助行动已遭遇大规模削减，这产生的连锁反应将导致紧急饥饿水平进一步飙升。

世粮署执行干事辛迪·麦凯恩表示，全球面临饥饿的人数达历史新高，“我们需要扩大拯救生命的援助规模，而非削减援助”。她呼吁国际社会为紧急行动提供资金，为饥饿人口提供口粮，同时投资于长期的解决方案，根除饥饿问题。

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