闻 逸

我生来就是园丁系列-10（油画）

祖拉布·采列捷利

装饰意味浓厚的油画、充满哲思的雕塑、凹凸有致的珐琅画……日前，“生命的律动——祖拉布·采列捷利艺术展”在中国美术馆举办。本次展览由中国美术馆、俄罗斯艺术科学院、莫斯科当代艺术博物馆共同主办，共展出俄罗斯艺术家祖拉布·采列捷利的作品80余件，包括油画、版画、雕塑、珐琅画等，以浓烈的色彩诠释“生命的律动”。

祖拉布·采列捷利生于1934年，担任俄罗斯艺术科学院主席，是俄罗斯杰出的画家和雕塑家。他创作领域广博，精通纪念性艺术、架上艺术以及装饰艺术的创作技巧，其作品遍布世界许多城市，被众多知名博物馆收藏。祖拉布·采列捷利的作品中，多是跳舞的人、美丽的女人，还有开心的动物以及果实、鲜花。画面充满了艺术家对生命的饱满热情和对孤独的沉思。

祖拉布·采列捷利一直以来对中国抱有深厚的感情。2015年，他应邀访问中国美术馆，向孩子们示范画向日葵，那灿烂的色彩使画面散发出阳光的明媚与温暖。这幅画取名为《北京的向日葵》，并连同他的雕塑《珍爱和平》，一起捐赠给中国美术馆。这些精彩的作品曾多次在中国美术馆展出，与世界各国艺术家的作品一起，共同谱写“美美与共”的篇章。

今年，祖拉布·采列捷利再一次向中国美术馆捐赠代表作品，包括油画9件、雕塑5件、版画20件。以此为契机，中国美术馆策划了本次展览，向观众展示祖拉布·采列捷利独特的绘画风格和蕴含其中的深刻哲思。展览分“优游”“沉吟”“丰盈”“百态”4个篇章，呈现祖拉布·采列捷利在不同阶段对艺术、人生和世界的思考与表达。

中国美术馆馆长吴为山说，祖拉布·采列捷利的艺术创作保持着对“人”的兴趣，他的所有作品，都在对“人”进行各种精彩阐述；他总是能看到创作对象的个性、情感，看到事情的独特能量与魅力。本次展览将进一步加强中俄文化互鉴，促进两国民心相通、人民友谊长存，也将在两国乃至国际文化艺术交流中产生深远影响。

(责编：贾文婷、徐祥丽)