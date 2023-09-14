□ 严 瑜

2023年夏天，北半球不好过，多国经历了高温“炙烤”、干旱加剧、野火肆虐——

在美国，夏威夷毛伊岛在8月遭遇了该国一个多世纪以来致死人数最多的野火灾害，115人丧生，2200多座建筑受损，上万人流离失所，毛伊岛西北部海滨度假小镇拉海纳几成废墟。

在希腊，一场今夏欧洲致死人数最多的野火于8月下旬席卷东北部，过火面积超过810平方公里，比美国纽约市面积还大，成为欧洲森林火灾信息系统2000年开始记录相关数据以来的最大规模野火。

在加拿大，跨部门林火中心9月初最新数据显示，今年以来，全国已发生6100多起森林火灾，累计过火面积达16.4万平方公里，持续破历史纪录。目前，仍有1085处在燃野火，其中713处处于失控状态。

意大利、西班牙、葡萄牙、阿尔及利亚、突尼斯等国同样遭遇野火侵袭。熊熊烈火给受灾国经济社会造成严重破坏，也再次敲响警钟。

一场场刷新当地历史纪录的野火背后，是全球气候变暖加剧的严峻现实。

9月6日，美国国家海洋和大气管理局发布年度气候报告显示，2022年，全球温室气体浓度、海平面高度、海洋热含量等指标均创历史新高，全球地表温度比1991年至2020年的地表平均温度高0.25至0.3摄氏度。联合国政府间气候变化专门委员会第六次评估报告指出，近50年全球变暖的速度前所未有。

全球气候变暖加剧了气候系统的不稳定性，导致极端天气事件发生频率更高、强度更大、持续时间更长、影响程度更为显著。以夏威夷毛伊岛野火灾害为例。根据评级机构穆迪发布的评估，这场美国100多年来最致命的野火，或已造成40亿至60亿美元的经济损失。

极端天气灾害不仅直接威胁人类健康和社会生产活动，还通过改变生态系统，加剧人类社会的脆弱性。联合国粮农组织的一份报告显示，极端天气是导致近年来全球饥饿人数上升的主要原因之一。

在2023年这个“极端的夏天”，轮番登场的极端天气再次用直观而惨烈的方式提醒人类，应对全球气候变化迫在眉睫，加强国际气候合作刻不容缓。今年7月，联合国秘书长古特雷斯发出警告称，极端天气和气候正成为新常态，各国必须立即行动、采取积极措施。

值得注意的是，不同国家应对极端天气灾害的能力存在差异。发达国家往往具备完备的预警系统和应急体系，发展中国家则普遍存在抵御气候风险能力不足等问题，面临严重的气候资金缺口和经济转型压力。

同样不容忽视的是，发达国家在气候变化问题上负有历史责任、法律义务和道义责任。英国《自然·可持续发展》杂志不久前刊发的一项最新研究显示，全球约90%的过量碳排放源自发达国家，这些国家应向低碳排放国家支付总计170万亿美元的补偿金。9月初举行的首届非洲气候峰会呼吁发展中国家和发达国家携手降低温室气体排放，并敦促发达国家兑现相关的出资和技术援助承诺。古特雷斯此前也呼吁发达国家必须兑现每年向发展中国家提供1000亿美元气候支持的承诺。然而，发达国家长期不正视其责任，迟迟不兑现有关承诺。

英国《金融时报》日前援引气象科学家研究称，未来野火季节将更长、温度更高、更加难以控制，甚至可能殃及极地和雨林等从未受过野火影响的地区。

警钟声已经响起，全球气候治理亟待国际社会共同行动。

(责编：贾文婷、徐祥丽)