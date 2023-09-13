新华社符拉迪沃斯托克9月13日电（记者陈畅 华迪）俄罗斯总统普京与朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩13日在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场举行会谈，双方就地区局势和双边关系交换了意见。

据塔斯社报道，金正恩表示，他与普京就朝鲜半岛和欧洲的军事政治局势、俄朝战略战术合作等问题进行了讨论。朝方准备与俄总统致力于建立长期稳定、面向未来的朝俄关系，并在此基础上促进强国建设和维护国际正义。他相信，发展朝俄关系符合两国利益，此访将把两国关系提升至一个新水平。

普京在接受俄罗斯第一频道电视台采访时说，此次双方就地区局势和双边关系交流意见，进行了坦率和富有成效的会谈。他说，俄罗斯会遵守联合国安理会的制裁，但俄朝之间的军事技术合作仍有前景。此外，双方计划在交通运输和农业等领域开展合作。

俄总统新闻秘书佩斯科夫对媒体表示，两国领导人在会谈后不会签署任何文件。

据悉，当天双方代表团成员参与的大范围会谈持续了约一个半小时，随后普京和金正恩进行了一对一会谈，会谈后两人共进午餐。

应普京邀请，金正恩10日下午乘专列从朝鲜首都平壤启程出访俄罗斯，并于12日早抵达俄边境城市哈桑。

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