新华社北京9月13日电 全国人大常委会委员长赵乐际13日下午在人民大会堂同阿联酋联邦国民议会议长萨格尔举行会谈。

赵乐际表示，在习近平主席和穆罕默德总统的战略引领下，中阿政治互信不断巩固，务实合作持续拓展，人民友谊进一步深化，双边关系步入全面、快速、深入发展的新阶段。当前，中国人民正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，阿联酋人民正朝着“我们阿联酋2031”愿景设定的目标阔步前行。中方愿同阿方一道，携手推动中阿关系向更高水平迈进，更好造福两国人民。

赵乐际表示，作为好朋友、好伙伴、好兄弟，中方愿同阿方共同把握两国友好大方向，密切各层级交往，巩固战略互信。感谢阿方在涉及中方核心利益和重大关切问题上长期予以的坚定支持。希望深化务实合作，稳步推进能源、投资、基建等传统领域合作，挖掘信息科技等新兴领域合作潜力。中阿文化精神相通，希望加强文化、旅游、民航等领域合作，夯实中阿友好的民意基础。祝贺阿联酋成为金砖大家庭成员。中方支持阿方在国际和地区事务中发挥更大作用，愿同阿方共同践行真正的多边主义，促进国际公平正义。

赵乐际介绍了习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，强调中方愿同阿方携手推动三大全球倡议合作，为动荡不安的世界注入更多正能量。

赵乐际强调，中阿立法机构交往是两国全面战略伙伴关系的重要组成部分。中国全国人大愿继续加强同阿联酋联邦国民议会的友好合作，促进各层级友好交往，深化在依法治国、发展经济、改善民生等方面的经验交流，为共建“一带一路”及各领域务实合作提供法律保障，密切在各国议会联盟、亚洲议会大会等多边场合的协调配合。

萨格尔表示，中国是值得信任的伙伴和朋友。阿联酋高兴地看到中国取得巨大发展成就。中国的发展将为世界其他国家带来更多机遇。明年是阿中建交40周年。阿联邦国民议会愿加强同中国全国人大的合作，深化立法等领域交流互鉴，为促进两国全面战略伙伴关系发展作出贡献。

何维参加会谈。

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