新华社和平方舟9月13日电（黎云 徐巍）执行“和谐使命-2023”任务的海军“和平方舟”号医院船圆满完成对基里巴斯、汤加、瓦努阿图、所罗门群岛、东帝汶5国访问及医疗服务，于10日从东帝汶帝力港启程回国。访问期间，各到访国媒体持续跟踪报道“和平方舟”动态，对中国医院船提供的贴心、专业、高效服务给予高度评价。

访问基里巴斯期间，基总统塔内希·马茂在总统府社交账号上用基里巴斯语对“和平方舟”到访消息进行推介。基国家BPA电台、KiriOne TV、《新星报》等媒体持续突出报道“和平方舟”到访及医疗服务动态。当地网友纷纷分享自己在“大白船”就诊或参观的经历，“感谢中国”刷屏基社交媒体。

“和平方舟”第三次到访汤加，不仅吸引了汤媒目光，也使汤社交媒体平台掀起“和平方舟”热。7月28日，汤英文媒体《汤加风》刊文报道“和平方舟”抵汤消息，积极评价该船在深化两国友谊方面发挥的巨大作用。汤国家广播委员会全程直播“和平方舟”到访欢迎仪式和文化分队前出汤加中学、努库阿洛法小学，相关新闻在汤电视台黄金时段播出。汤首相府、外交部、卫生部等政府官方账号，汤王室成员图伊塔等撰文表示：“欢迎‘和平方舟’来汤向民众提供医疗服务。”

在瓦努阿图，英文报纸《Daily Post》每天用大量篇幅讲述“和平方舟”访瓦故事，其中一篇详细报道了维拉中心医院护士罗希恩·乐丽可在“和平方舟”成功完成腹腔镜下胆囊切除术。瓦主要媒体，总理府、卫生部官方脸书账号，副总理、外交部长、气候变化部长等政要及当地网络名人个人社交媒体账号，纷纷表达对“和平方舟”到访的欢迎。当地网民高度评价医院船访瓦的积极作用，向中国医护人员表达感谢和致敬。

在所罗门群岛，当地媒体《所罗门星报》刊发了一篇题为《“和平方舟”的首访，“偷”走了民众的心》深度报道。文章说，为了获得到“和平方舟”看病的机会，不少所罗门民众早上6点就来到码头排队，几个预检区到处挤满了看病的人，“对大多数人而言，这是一生难得的机会”。

任务期间，“和平方舟”先后4次举办媒体开放日活动，邀请35名外国媒体记者登上“和平方舟”。在东帝汶，12名媒体记者深度参与了“和平方舟”的开放活动。东国家通讯社、《东帝汶之声》《独立报》等媒体记者连续7天来到码头采访。一篇报道里提到，一位带着孩子看病的父亲告诉记者，中国医生的服务非常好、非常专业，不少东帝汶人民获益于“和平方舟”的免费医疗服务，祈祷中东两国友谊永存。

9月5日，东帝汶总统奥尔塔登船体检诊疗结束后，兴致勃勃拿起手机与“和平方舟”官兵合影，他表示：“我要记录下这一时刻，东帝汶永远感谢你们！欢迎你们再来！”

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