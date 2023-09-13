新华社堪培拉9月13日电（记者章建华）澳大利亚联邦科学与工业研究组织13日宣布，已在大堡礁布设专门的传感器。通过运用这些传感器和卫星数据，该机构旨在创建全球领先的水质监测系统，以助力保护大堡礁这一知名自然景观。

据该机构介绍，传感器布设在大堡礁南部，将监测从河流和港湾到大堡礁的沉积物和溶解有机碳的流动情况。通过将综合数据建模和人工智能处理，研究人员得以预测沉积物流动和可干预地点。太多沉积物会阻挡阳光抵达海床并妨害海洋植物生长，进而影响区域生物所需的食物供应，包括珊瑚礁系统内丰富多彩的海洋生物。

此外，研究还将识别海水中是否有较高水平的叶绿素，叶绿素过高可能表明存在某种可能有害的藻华。藻华可能产生有毒物质，威胁鱼类健康甚至导致鱼类死亡，破坏海洋生态系统。

大堡礁是世界上最大的珊瑚礁系统，也是澳大利亚著名旅游景点之一。联合国教科文组织今年夏天建议不将大堡礁列入濒危世界遗产名录，但警告其受气候变化严重威胁。澳大利亚科学院8月发布报告认为，2050年之前大堡礁可能因为全球变暖而遭受不可逆的损坏。

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