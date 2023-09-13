新华社日内瓦9月12日电（记者陈斌杰 陈俊侠）世界贸易组织12日发布《2023世界贸易报告》。报告探讨了贸易碎片化带来的各种风险，认为全球性问题需要全球性解决方案，当今世界需要的是更多合作。

报告认为，七十多年前，世界多边贸易体系基于相互依存与合作有助于和平与共同繁荣的理念而建立。然而地缘政治紧张局势、不平等加剧和气候变化等新挑战开始影响贸易流动，导致贸易关系的碎片化。

报告指出，目前贸易碎片化早期迹象已经显现，这可能拖累全球经济增长。在此情况下，加强国际合作，将更多的人口、经济体和紧迫问题纳入全球贸易并加强多边合作，是应对全球挑战的有效解决方案，有助于全球经济向着更加安全、包容和可持续的方向发展。

世贸组织总干事伊维拉在报告中指出，全球经济的开放性和可预测性遭遇挑战，国际社会应继续加强多边贸易体系。

报告强调，尽管面临挑战，国际贸易仍在蓬勃发展。贸易对减贫产生了积极影响，保持贸易开放有助于降低冲突的可能性，贸易带来的技术进步对减少碳排放产生了巨大影响。

世贸组织首席经济学家拉尔夫·奥萨在接受新华社采访时表示，全球化正处于十字路口，贸易摩擦正在加剧，地缘政治领域的碎片化倾向正在显现。他认为，全球化目前遭遇挑战，但总体而言全球贸易基本面良好，去全球化的论调过于夸张。

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