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调查显示澳大利亚成年人膳食结构欠均衡

2023年09月13日14:54 | 来源：新华网
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　　新华社堪培拉9月13日电（记者章建华 储晨）澳大利亚联邦科学与工业研究组织12日发布的全国健康膳食调查评估报告显示，近年来澳大利亚成年人膳食结构欠均衡，蔬菜摄入不足和非必需饮食摄入过多是主要原因。

　　研究人员在2015年至2023年间对超过23.5万名澳成年人的饮食质量进行了调查，并据此对膳食均衡程度进行评分。满分为100分，而被调查者平均分仅为55分。

　　调查发现，在影响饮食质量的9个方面，饮料摄入方面的得分最高，平均为93分，这是因为被调查者常饮用水而不是高热量饮料；肉类摄入方面得分排在第二位，平均为78分；蔬菜摄入方面得分平均只有58分，每10个人中只有4人表示正餐时能够摄入三种或三种以上不同的蔬菜，这是健康饮食的一个重要指标。另外，摄入酒精、蛋糕、饼干、糖果等非必需食品方面得分最低，平均为20分。

　　报告的联合撰稿人吉莉·亨德里博士说，要想保持健康、降低罹患心脏病等疾病的风险，就要在饮食中减少非必需食品、增加健康食品，以及增加正餐中的蔬菜种类。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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