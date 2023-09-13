新华社布达佩斯9月12日电（记者陈浩）匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多·彼得近日表示，所谓的“脱钩断链”和“去风险”将对欧洲经济造成“沉重打击”。

11日，中国汽车供应商上海保隆汽车科技股份有限公司（保隆科技）匈牙利生产园区移交仪式在匈牙利首都布达佩斯以南20多公里的锡盖特圣米克洛什举行。西雅尔多在仪式上说，近年来世界遭受一系列危机的冲击，全球经济正在发生重大变化，欧洲对此感受尤其明显。

西雅尔多认为，与中国“脱钩断链”将对欧洲经济造成沉重打击，所谓的“去风险”正是风险所在，“风险恰恰在于世界将再次被封锁”。

西雅尔多表示，匈牙利是东西方合作的支持者。匈牙利“向东开放”政策是成功的，匈牙利也很自豪成为首个加入“一带一路”倡议的欧盟国家，不断涌入的中国投资对匈牙利经济增长作出重大贡献。

西雅尔多介绍，保隆科技匈牙利生产园区是一项价值51亿福林（约合1414万美元）的绿地投资，将用于制造电动和智能汽车零部件。他说，电动和智能汽车产业是欧洲未来的经济支柱之一，吸引这些领域的投资，有助于本国经济增长。

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