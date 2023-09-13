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中国赴黎巴嫩维和部队通过联合国装备核查

2023年09月13日11:12 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特9月13日电（张哲 王魁）中国第21批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队和建筑工兵分队12日顺利通过联合国第三季度装备核查，所有装备器材均符合联合国规定标准。

　　由联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部派出的核查组，先后来到位于黎巴嫩南部的中国赴黎维和多功能工兵分队和建筑工兵分队营区，采取听取汇报、现地检查、实装操作等方式，对武器装备、机械车辆、通信、办公、住宿等27类2万余台（件）主要装备和自我维持装备进行详细核查。

　　“中国维和部队装备器材数量齐全、性能良好，而且按分类摆放整齐，体现了非常高的专业素养。”核查组组长奥力卡在总结反馈会上说。

　　装备核查通常每季度进行一次，是联合国对出兵国所提供装备和设施进行的综合性评估，也是联合国对出兵国予以经济补偿的重要依据。

　　自去年8月部署到任务区以来，中国第21批赴黎巴嫩维和部队已安全排除地雷2000余枚，圆满完成120余项施工任务，接诊联合国人员和当地民众4000余人次，实现了扫雷无伤亡、施工无事故、医疗无差错，赢得了联黎部队、黎巴嫩政府和当地民众的广泛赞誉。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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