人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人：中国有信心和能力推动经济持续健康发展

2023年09月12日19:18 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月12日电（记者邵艺博、袁帅）针对近期有西方国家唱衰中国经济一事，外交部发言人毛宁12日在例行记者会上回答提问时说，中国经济没有崩溃，反倒是“中国崩溃论”屡屡崩溃。中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，中国有信心、有能力推动经济持续健康发展。

　　“似乎每过一段时间，就会出现各种各样的‘中国崩溃论’。事实是，中国经济没有崩溃，反倒是‘中国崩溃论’屡屡崩溃。”毛宁说。

　　她表示，今年以来，世界经济复苏乏力，外部环境严峻复杂。但是中国经济持续复苏、总体回升向好。上半年，中国GDP同比增长5.5%，明显快于去年的3%。国际货币基金组织预测今年中国经济将增长5.2%，对世界经济增长的贡献率将达三分之一，中国经济仍是世界经济增长的主要动力。

　　“中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，我们有信心、有能力推动经济持续健康发展。”毛宁说，中国将坚持高水平对外开放，与世界各国加强互利合作，分享发展红利，中国的发展将为亚洲邻国和世界带来更多机遇。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部