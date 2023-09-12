新华社北京9月12日电（记者邵艺博、袁帅）针对近期有西方国家唱衰中国经济一事，外交部发言人毛宁12日在例行记者会上回答提问时说，中国经济没有崩溃，反倒是“中国崩溃论”屡屡崩溃。中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，中国有信心、有能力推动经济持续健康发展。

“似乎每过一段时间，就会出现各种各样的‘中国崩溃论’。事实是，中国经济没有崩溃，反倒是‘中国崩溃论’屡屡崩溃。”毛宁说。

她表示，今年以来，世界经济复苏乏力，外部环境严峻复杂。但是中国经济持续复苏、总体回升向好。上半年，中国GDP同比增长5.5%，明显快于去年的3%。国际货币基金组织预测今年中国经济将增长5.2%，对世界经济增长的贡献率将达三分之一，中国经济仍是世界经济增长的主要动力。

“中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，我们有信心、有能力推动经济持续健康发展。”毛宁说，中国将坚持高水平对外开放，与世界各国加强互利合作，分享发展红利，中国的发展将为亚洲邻国和世界带来更多机遇。

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