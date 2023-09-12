新华社科威特城9月12日电（记者尹炣）科威特卫生大臣艾哈迈德·阿瓦迪11日表示，中国援科医疗队为科威特患者提供了非常专业的医疗服务，希望进一步加强两国医疗卫生合作，促进科国内卫生体系发展。

中国援外医疗队派遣60周年暨中国援科医疗队派遣47周年纪念仪式当日在科威特大穆巴拉克省举行。中国（吉林）第15批援科医疗队队员、科政府官员、中国驻科使馆及中资企业代表等参加了仪式。

艾哈迈德·阿瓦迪在仪式上赞扬了中国医疗队在科威特的工作。他说，中国医疗队为科威特患者提供了非常专业的医疗服务，中国向科派遣医疗队是两国在卫生领域进行有效、务实合作的典范。

吉林省卫生健康委员会代表在仪式上说，中国1976年向科威特派出首批医疗队，47年来，中方已累计向科威特派遣医疗队员超过300人次，服务当地民众约100万人次。一批又一批中国援科医疗队员传播着中科两国的友好情谊。

中国驻科威特大使张建卫在仪式上表示，援科医疗队员们的医德仁心，赢得了院方和患者广泛赞誉，用实际行动践行着中阿峰会上提出的卫生健康共同行动。中国政府将继续推动共建人类卫生健康共同体。

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