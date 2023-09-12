新华社圣地亚哥9月11日电（记者朱雨博）今年9月11日是智利阿连德政府遭军事政变推翻50周年纪念日。当天，智利首都圣地亚哥举行活动悼念政变受害者，智利、墨西哥等5国总统和多国前领导人参加。

在智利总统府前的宪法广场上，智利总统博里奇与纪念活动参加者共同默哀。包括墨西哥、哥伦比亚、乌拉圭、玻利维亚等国总统及哥斯达黎加、西班牙、芬兰等多国前领导人在内的3000多人参加了悼念活动。

1973年9月11日，智利陆军司令皮诺切特发动政变，智利总统府在政变中遭到轰炸，时任智利总统阿连德身亡。皮诺切特开始长达17年的军人统治。据智利官方公布的数据，这一时期该国有超过4万人因政治原因被捕，3000多人死在秘密警察手中或失踪，至少20万人流亡海外。

博里奇在活动上致辞说，这场政变中，智利的法治被武力与叛国暴行压垮，政变和独裁统治带来的痛苦经历给几代智利人留下深刻烙印。政变永远是不正当选择。

这段历史被称为智利历史最黑暗的章节之一。历史研究和美国解密档案显示，美国政府通过勾结智利军官、分裂执政联盟、实施经济封锁、出资干涉选举等手段阻止阿连德上台并为通过政变颠覆阿连德政府创造条件。

日前，智利众议院批准通过外交部要求美国提供一些秘密档案，这些档案涉及美国对阿连德政府的干预以及美国在破坏智利民主的政变中所扮演的角色。

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