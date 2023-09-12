新华社符拉迪沃斯托克9月12日电 俄罗斯总统普京12日在符拉迪沃斯托克会见应邀出席第八届东方经济论坛的中共中央政治局委员、国务院副总理张国清。

普京请张国清转达对习近平主席的诚挚问候，感谢中方派出高级别代表团来俄出席东方经济论坛。普京表示，在俄中双方的共同努力下，两国关系进入历史最好时期，经贸等各领域合作发展顺利，两国地方合作方兴未艾，远东开发成为俄中两国合作新的增长点，俄方对双边关系及各领域合作发展前景充满信心。

张国清首先转达习近平主席对普京总统的亲切问候，对第八届东方经济论坛召开表示祝贺。张国清表示，两国元首为中俄关系发展定向把舵，中俄新时代全面战略协作伙伴关系保持高水平运行，各领域合作发展势头良好。今年3月习近平主席访俄取得丰硕成果。中方愿同俄方一道，落实两国元首重要共识，共享发展机遇，深化互利合作，加强区域发展战略协调对接，发挥两国地方合作机制作用，推动中俄合作持续向前发展，不断取得新成果。

在俄罗斯期间，张国清出席第八届东方经济论坛全会，同俄罗斯副总理兼工业和贸易部部长曼图罗夫、滨海边疆区行政长官科热米亚科举行会见，考察由中资企业承建的双边合作项目。

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