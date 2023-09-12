新华社北京9月12日电 以色列政府官员组成的一个代表团11日在沙特阿拉伯出席联合国教科文组织世界遗产大会。据多家媒体报道，这是以色列官方代表团首次公开到访沙特。

第45届世界遗产大会10日至25日在沙特首都利雅得举行。据媒体报道，以色列代表团成员来自该国文物管理局、教育部和外交部等部门。一名不愿公开姓名的以方官员告诉法新社记者，以色列代表团10日经由阿拉伯联合酋长国抵达沙特。以方代表团11日参加会议时，面前的桌签上写着“以色列”。

这名以方官员表示：“我们很高兴来到这里。这是良好的开始。”

以色列与大多数阿拉伯国家没有建立外交关系。自2020年以来，阿联酋、巴林、苏丹和摩洛哥4个阿拉伯国家相继宣布同以色列实现关系正常化。加上先前的埃及和约旦，目前共6个阿拉伯国家同以色列建交。

关于以色列与沙特建交前景，一些分析师认为，这一目标仍面临许多棘手问题，包括以方能否在巴勒斯坦问题上作出重大让步。

法新社援引那名以方官员的话报道，以色列代表团通过联合国教科文组织获得沙特发放的签证，从而能赴利雅得出席世界遗产大会。沙特分析师阿齐兹·加希安认为，以色列代表团以上述方式获得沙特签证显示沙以关系正常化仍有不少障碍，沙特发放签证“最可能的原因是沙特对外开放的程度越来越大”，包括向以色列开放，因为这是实现沙特“2030愿景”所需，“并非出于沙特与以色列的关系”。（惠晓霜）

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