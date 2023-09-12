人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访：美国军事霸权与人类和平与发展愿景背道而驰——访俄国家杜马国际事务委员会第一副主席诺维科夫

2023年09月12日13:14 | 来源：新华网
小字号

　　新华社莫斯科9月12日电 专访：美国军事霸权与人类和平与发展愿景背道而驰——访俄国家杜马国际事务委员会第一副主席诺维科夫

　　新华社记者陈汀

　　俄罗斯国家杜马（议会下院）国际事务委员会第一副主席、俄罗斯共产党中央委员会副主席德米特里·诺维科夫日前在接受新华社记者书面采访时表示，美国军事霸权与人类和平与发展的愿景背道而驰，制止霸权是现代世界最紧迫问题之一。

　　诺维科夫说，美国军事霸权是资本主义经济体系的产物。第一次和第二次世界大战后，美国占据了全球市场和经济的主导权。如今，美国正试图通过军事霸权手段建立对世界原材料和资本的全面控制，以维持单极世界秩序基础。

　　诺维科夫强调，美国军事霸权蔑视国际法、侵犯他国主权，直接导致人道主义灾难，是世界不稳定的重要根源。美国军事霸权威胁人类进步，已成为当今世界亟待解决的最紧迫问题之一。“地球上所有进步的、热爱自由的力量都有责任与这一威胁作斗争。”

　　诺维科夫说：“历史上，朝鲜、越南、格林纳达等许多国家经历过美国军事霸权‘大棒’的无情摧残。仅仅在过去这些年里，伊拉克、利比亚、阿富汗、叙利亚等国家的人民继续深受其害。”

　　新华社国家高端智库日前面向全球、多语种发布《起底美国军事霸权的根源、现实与危害》智库报告。诺维科夫评价说，这一报告以具体事例和大量证据揭示美国发动的战争对人类造成的巨大伤害，在揭露美国政策虚伪性的道路上迈出了重要一步。

　　诺维科夫说，制止美国军事霸权是人类迈向正义、可持续和公平发展不可或缺的条件，也是世界爱好和平人民的心之所向。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部