新华社莫斯科9月12日电 专访：美国军事霸权与人类和平与发展愿景背道而驰——访俄国家杜马国际事务委员会第一副主席诺维科夫

新华社记者陈汀

俄罗斯国家杜马（议会下院）国际事务委员会第一副主席、俄罗斯共产党中央委员会副主席德米特里·诺维科夫日前在接受新华社记者书面采访时表示，美国军事霸权与人类和平与发展的愿景背道而驰，制止霸权是现代世界最紧迫问题之一。

诺维科夫说，美国军事霸权是资本主义经济体系的产物。第一次和第二次世界大战后，美国占据了全球市场和经济的主导权。如今，美国正试图通过军事霸权手段建立对世界原材料和资本的全面控制，以维持单极世界秩序基础。

诺维科夫强调，美国军事霸权蔑视国际法、侵犯他国主权，直接导致人道主义灾难，是世界不稳定的重要根源。美国军事霸权威胁人类进步，已成为当今世界亟待解决的最紧迫问题之一。“地球上所有进步的、热爱自由的力量都有责任与这一威胁作斗争。”

诺维科夫说：“历史上，朝鲜、越南、格林纳达等许多国家经历过美国军事霸权‘大棒’的无情摧残。仅仅在过去这些年里，伊拉克、利比亚、阿富汗、叙利亚等国家的人民继续深受其害。”

新华社国家高端智库日前面向全球、多语种发布《起底美国军事霸权的根源、现实与危害》智库报告。诺维科夫评价说，这一报告以具体事例和大量证据揭示美国发动的战争对人类造成的巨大伤害，在揭露美国政策虚伪性的道路上迈出了重要一步。

诺维科夫说，制止美国军事霸权是人类迈向正义、可持续和公平发展不可或缺的条件，也是世界爱好和平人民的心之所向。

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