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专访：中国经济恢复势头更加明显——访中国英国商会副主席陶克瑞

2023年09月12日11:16 | 来源：新华社
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　　中国英国商会副主席陶克瑞（外文名克里斯·托伦斯）日前在北京接受新华社记者专访时表示，近期发布的多项中国经济数据显示，今年以来，随着中国政府密集出台一系列政策措施发挥积极作用，中国经济恢复势头更加明显。

　　中国国家统计局近日发布的数据显示，8月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.7%，比上月上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数持续位于扩张区间，综合PMI产出指数有所回升，经济景气水平总体保持稳定。

　　中国人民银行统计数据显示，8月份我国人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元。当月社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元；前8个月社会融资规模增量累计为25.21万亿元，比上年同期多8420亿元。

　　陶克瑞告诉记者，各项积极数据反映出中国经济正在重新发力，凸显中国政府各项促进经济增长的努力“毋庸置疑是积极的”。

　　在近期接受美国彭博社采访时，陶克瑞表示，中国经济并不存在一些人所说的“系统性危机”，“恰恰相反，中国经济正朝着正确方向发展”。

　　陶克瑞长期在中国生活工作，经常访问北京、上海、深圳、广州等城市。他表示，中国经济正在持续恢复，特别是消费支出稳步增长，市场信心得到巩固。

　　当前，部分国家在全球贸易中推行保护主义、单边主义。陶克瑞表示，包括美国、英国在内，各国都在经济全球化进程中获益，那些试图使全球化倒退或反全球化的尝试对世界经济造成冲击，是不可能成功的。

　　陶克瑞坚信，中国市场潜力巨大，供应链优势显著，推动高水平对外开放步伐坚定，是经济全球化不可或缺的组成部分，“与中国脱钩”行不通。

　　作为一家主要由英国大型跨国企业组成的商会，中国英国商会长期致力于促进中英两国经贸发展。陶克瑞特别提到，中国国务院日前印发《关于进一步优化外商投资环境　加大吸引外商投资力度的意见》，提出的24条政策措施在商会会员企业中“尤其受欢迎”，进一步坚定了外国投资者对中国市场的信心。“这些措施是实实在在的，是我们会员企业真正需要的。”

　　2023年中国国际服务贸易交易会6日在北京落下帷幕。作为本届服贸会主宾国，英国组建了参展以来最大规模展团，集中展示创意、体育、教育、科技等领域的品牌产品。

　　“英国非常荣幸能以主宾国身份参加2023年服贸会。”陶克瑞表示，英国在服务业领域拥有较大优势，服贸会对于英国推动对华经贸关系至关重要。

　　陶克瑞1984年首次来到中国，在上海复旦大学求学，见证了中国改革开放几十年的发展。回顾经历，陶克瑞感慨道：“中国在不断发展，世界上没有哪个国家像中国这样经历了如此广泛的经济改革，并取得如此成功。”

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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