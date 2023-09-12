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新华时评：聚焦发展拓展合作的潮流无法阻挡

2023年09月12日10:11 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月12日电 题：聚焦发展拓展合作的潮流无法阻挡

　　新华社记者谢彬彬

　　近期，国际上聚焦发展的声浪日渐高涨。在南非举行的金砖领导人会晤系列活动中，各国领导人呼吁国际社会推动发展问题重回国际议程的核心；在刚刚结束的东盟峰会及东亚合作领导人系列会议上，东盟各方拒绝选边站队，一致表示要携手推动经济复苏与增长、提升经济一体化，强调地区和平与发展；二十国集团新德里峰会上，尽管一些国家意欲强行塞入地缘政治议题，但在广大发展中国家不懈推动下，峰会发表的宣言突出的依然是国际经济合作的发展主题……

　　当今世界，尽管“阵营对抗”、“脱钩断链”逆流涌动，但绝大多数国家特别是发展中国家渴望发展的诉求愈发强烈，拓展合作与交流的潮流难以阻挡。

　　作为世界最大的发展中国家，中国展现坚定意志和大国担当，与广大发展中国家一道，在喧嚣扰乱中力挺全球发展这一主题，提出全球发展倡议，从积极搭建平台为共同发展创造机遇，到推动多边机制聚焦发展，再到双边维度加强互利共赢的发展战略对接，中国努力做着共同发展的“加法”，为全球发展事业不断注入新动力。

　　在日前落幕的2023年中国国际服务贸易交易会上，59个国家和24个国际组织设展办会，共达成成果1100余项。中国还将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，为各方共商高质量共建“一带一路”提供重要平台，目前已有90多个国家的代表确认与会。泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才说，过去几年，中国通过服贸会、进博会等大型平台向世界各国企业敞开大门，为促进全球贸易往来合作作出积极贡献。

　　单边主义阻碍全球共同发展的顺利推进，作为多边主义的坚定捍卫者和发展中国家联合自强的中坚力量，中国积极推动各类多边机制发展，努力推动构建全球发展伙伴关系。从率先支持非盟加入G20，到积极推动“金砖扩员”，无不体现了中国在推动世界实现更加包容、可持续发展方面的能力与智慧和大国责任与务实担当。

　　智者察同。中国努力扩大同各国利益交汇点，致力于推动与世界各国共谋发展。近期，多国领导人、高官和代表团密集访华，与中方探寻合作发展。对于长期友好伙伴国家，中方与其探讨如何进一步深化合作。例如在贝宁总统访华期间，中贝双方签署了深化共建“一带一路”、绿色发展、数字经济等领域多项双边合作文件，成果丰硕。对于在某些问题上存在分歧的国家，中国努力推动求同存异，与其在妥处分歧的基础上拓展互利合作。

　　当前世界面临的最紧迫问题就是发展问题。增加合作、减少对抗，增加团结、减少分裂，做大共同利益的“蛋糕”才是正途。正如世界投资促进机构协会亚太地区高级顾问安德鲁·基布尔所说：“在这个充满不确定性的时代，必须扩大开放，抓住机遇，加强合作，共同发展。”世界经济开放则兴，封闭则衰，这个道理已被历史反复验证。开放合作是历史潮流，互利共赢是人心所向，中国将始终致力于凝聚全球发展合力，与各国携手做好共同发展的“加法”，努力让共同发展的势头更强劲，开创世界更加美好繁荣的未来。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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