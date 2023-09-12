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摩洛哥地震遇难人数升至2862人

2023年09月12日09:10 | 来源：新华网
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　　9月11日，在摩洛哥马拉喀什南部的穆莱村，一名妇女走过地震废墟。新华社记者王东震摄

　　新华社摩洛哥马拉喀什9月11日电（记者霍晶 王东震）根据摩洛哥内政部11日晚发布的最新统计数字，该国8日晚发生的强烈地震已造成2862人遇难、2562人受伤。

　　9月11日，在摩洛哥马拉喀什南部的穆莱村，一名男子站在地震废墟前。新华社记者王东震摄

　　摩洛哥内政部说，寻找废墟下受困人员的救援行动正在进行。

　　这是9月11日在摩洛哥马拉喀什南部的穆莱村拍摄的地震损坏的建筑。新华社记者王东震摄

　　据美国地质调查局地震信息网消息，这次地震发生于摩洛哥当地时间8日23时11分（北京时间9日6时11分），震级为6.8级，震中位于摩南部城市马拉喀什西南约71公里处。摩洛哥国家地质监测机构稍晚时候公布的消息说，此次地震震级为7.0级。

　　9月11日，救援人员在摩洛哥马拉喀什南部的艾米兹米兹村地震废墟上搜救。新华社记者王东震摄

　　9月11日，救援人员在摩洛哥马拉喀什南部的艾米兹米兹村地震废墟上搜救。新华社记者王东震摄

　　9月11日，救援人员在摩洛哥马拉喀什南部的艾米兹米兹村地震废墟上搜救。新华社记者王东震摄

　　9月11日，救援人员在摩洛哥马拉喀什南部的艾米兹米兹村分发救灾物资。新华社记者王东震摄

　　9月11日，救援人员在摩洛哥马拉喀什南部的艾米兹米兹村分发救灾物资。新华社记者王东震摄

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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