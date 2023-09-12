新华社喀布尔9月11日电（记者邹学冕 赵家淞）阿富汗卡丹大学国际关系学者贾拉勒·巴兹万日前在阿首都喀布尔接受新华社记者专访时表示，美国军事霸权不仅在过去20多年里令阿富汗饱受战争之苦，如今还让阿富汗人民陷入难以摆脱的社会发展困境。

2001年，美国及其盟友以“反恐”为名对阿富汗发动军事打击，迅速推翻塔利班政权并长期驻军。2021年8月30日午夜，最后一架美军运输机从喀布尔国际机场起飞，长达20年的阿富汗战争以美军仓皇撤离告终。

巴兹万说，美军行动给阿富汗人民带来深重灾难。美军占领期间，粗暴干涉阿富汗内政，致使阿局势长期不稳定。美军对阿富汗实施的大规模轰炸酿成了严重的人道主义危机，无数平民死伤，生态环境遭到持久破坏。

据统计，美军入侵阿富汗20年间，夺去包括3万多平民在内的17.4万阿富汗人的生命，近三分之一阿富汗人沦为难民。此外，美军还在阿富汗大量使用集束炸弹，给当地民众造成深重灾难。

美国总统拜登2022年2月11日签署行政令，要求将阿富汗中央银行约70亿美元的在美资产均分，一半作为赔偿“9·11”事件受害者的资金来源。美国这种公开劫掠阿富汗人民财产的霸权行径遭到国际社会普遍谴责。

近日，在新华社国家高端智库《起底美国军事霸权的根源、现实与危害》报告发布暨研讨会上，巴兹万在视频发言中指出，过去20年阿富汗遭受的种种苦难是美国军事霸权危害的集中体现。

巴兹万说，阿富汗是古丝绸之路上重要国家，多种文明在此交汇，互相尊重、开放包容。而美国却在这里一味奉行单边主义、大搞军事霸权扩张，这也最终酿成了阿富汗20多年的悲剧。

(责编：贾文婷、徐祥丽)