新华社开罗9月11日电（记者沈丹琳 姚兵）埃及赫勒万大学政治学教授穆罕默德·希米日前表示，美国的军事干预和扩张历史漫长而血腥，美国军事霸权带来的不是和平和稳定，而是战争和动荡，给世界各地民众造成了巨大苦难。

希米在接受新华社记者专访时说，美国军事干预和扩张的历史“悠久”，先后对美洲原住民和墨西哥发动战争，吞并了夏威夷。第二次世界大战后，美国又发动朝鲜战争、越南战争、海湾战争等。

希米指出，自2001年以来，美国以“反恐”为名，发动了阿富汗战争和伊拉克战争等，造成数十万平民死亡，数百万人受伤，数千万人流离失所，对地区和平稳定构成严重威胁。美国还在世界各地建立庞大的军事网络，在众多国家设有军事基地并驻军。

在他看来，美国军事霸权带来的并不是和平，而是战争，给世界各国人民造成了巨大痛苦与动荡。“美国的军事存在成为一些地区紧张和不稳定的根源。例如，美国在中东的军事存在一直是该地区许多民众不满的主要根源。”

希米还表示，美国的军事霸权加剧了军备竞赛，“这可能会增加误判和战争的风险”。他认为，为了减少冲突，美国必须停止军事干预，减少军事预算，采取对话和外交手段。

希米5日在开罗以视频方式参加了新华社国家高端智库《起底美国军事霸权的根源、现实与危害》智库报告发布研讨会。

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