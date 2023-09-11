新华社赫尔辛基9月11日电（记者陈静 徐谦）芬兰国家旅游局大中华区总监吴赵宏日前在接受新华社记者书面采访时表示，中国对芬兰重新开放团队旅游是“振奋人心的消息”，“热切欢迎来自中国的旅游团队在未来几个月内探访芬兰”。

中国文化和旅游部不久前发布通知，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务，其中北欧国家芬兰在列。吴赵宏对此表示欢迎，并看好两国在旅游等方面的合作。

吴赵宏说：“中国是世界第二大经济体，在全球旅游业发展中扮演着重要角色。我们热切欢迎来自中国的旅游团队在未来几个月内探访芬兰。”他表示，芬兰在中国旅游市场备受欢迎，尤其是作为冬季休闲旅行目的地。北极光、圣诞老人和冰雪酒店等元素吸引了众多游客。

吴赵宏认为，两国在旅游和民航等方面的合作以及人文交往前景令人期待。随着团队旅游的恢复，芬兰和中国之间的旅游合作将变得更加活跃，为两国游客提供更多互访机会，增进两国之间的相互了解和文化交流。

据介绍，为吸引更多中国游客，芬兰国家旅游局计划通过社交媒体提高芬兰旅游景点的知名度，并通过组织活动和展会来促进芬兰旅行社与中国旅游贸易伙伴的合作。

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