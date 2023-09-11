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摩洛哥地震已致2100余人遇难　救援工作紧张进行

2023年09月11日16:44 | 来源：新华社
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　　新华社北京9月11日电 截至10日，摩洛哥强烈地震已致2100余人遇难、超过2400人受伤。救援人员当天加紧搜救幸存者，一些国家派遣救援队前往灾区支援。

　　这是9月10日在摩洛哥震中附近的艾米兹米兹村拍摄的损毁建筑。新华社记者霍晶摄

　　根据摩洛哥内政部通报，截至10日，在此次强震中遇难的人数升至2122人，另有至少2421人受伤，其中1404人伤势严重。

　　美国地质调查局测定，地震发生于摩洛哥当地时间8日23时11分（北京时间9日6时11分），震级为6.8级，震中位于摩南部城市马拉喀什西南约71公里处。

　　9月10日，在摩洛哥震中附近的艾兹鲁村，救援人员实施搜救。新华社发（艾萨摄）

　　摩洛哥国家地质监测机构稍后说，此次地震震级为7.0级。

　　据法新社报道，距离马拉喀什60公里的塔费加格特村庄几乎完全被毁。62岁的扎赫拉·本布里克说，她失去了18位亲人，“我的心都碎了”。

　　9月10日，在摩洛哥震中附近的艾米兹米兹村，一名女子掩面哭泣。新华社记者王东震摄

　　民众10日自发赶往马拉喀什的医院献血，帮助伤者。

　　据摩洛哥公共电视台报道，地震在豪兹省“影响超过1.8万户家庭”。根据摩洛哥内政部数据，在震中大阿特拉斯山山区的豪兹地区，已有1351人遇难。

　　联合国估计，这场地震影响了30万人。

　　9月10日，在摩洛哥震中附近的艾兹鲁村，工作人员分发救援物资。新华社发（艾萨摄）

　　美国地质调查局称，震区10日再次发生3.9级余震，尚不清楚余震是否造成更多破坏或人员伤亡。

　　摩洛哥救援人员10日动用重型设备在灾区寻找幸存者。

　　9月10日，在摩洛哥震中附近的艾兹鲁村，救援人员在倒塌建筑上实施搜救。新华社发（艾萨摄）

　　摩洛哥政府已接受西班牙、英国、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国派遣救援队的提议，许多其他国家也表示愿意提供救援帮助。

　　红十字会与红新月会国际联合会全球行动负责人卡罗琳·霍尔特10日告诉路透社记者：“接下来的两三天对寻找废墟下受困人员而言至关重要。”

　　这是9月10日在摩洛哥震中附近的艾兹鲁村拍摄的一处临时安置点。新华社发（艾萨摄）

　　红十字会与红新月会国际联合会警告，摩洛哥可能需要数年时间才能修复地震造成的破坏。

　　这是自1960年以来摩洛哥境内发生的致死人数最多的地震。1960年，摩洛哥南部城市阿加迪尔发生5.8级地震，上万人遇难。2004年，摩洛哥胡塞马地区发生6.4级地震，600多人丧生。（刘曦）

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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