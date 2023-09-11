新华社加拉加斯9月10日电（记者徐烨 王瑛）乔治敦消息：第18期中国援圭亚那医疗队9日走进圭亚那印第安村落岩石村开展义诊活动。

岩石村位于圭亚那内陆雨林深处。队员们早晨7点即整装出发，历经3小时路途颠簸方才抵达，经过简单准备便马不停蹄地开始义诊活动。

本次义诊涵盖了普内科、普外科、骨科、妇科、儿科、中医针灸科等多个学科，并提供了血糖、血压测定等服务。同时，医疗队携带了糖尿病、宫颈癌、糖尿病视网膜病变以及病理、中医科普等宣传手册发放给就诊者，宣传健康知识。中资华旗健康检验中心参与此次义诊，提供了各型血样标本检查。义诊活动共接诊100余人次，受到岩石村村民热烈欢迎。

医疗队队长褚薛慧在义诊现场接受圭亚那媒体采访时表示，此次义诊是中国援圭医疗队派遣30周年纪念活动的重要组成部分，也是第18期援圭医疗队在圭期间最后一次大型义诊活动，相信后续的中国医疗队员仍会一如既往发扬不畏艰苦、大爱无疆的精神，为圭亚那人民提供医疗帮助，解除民众痛苦。

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