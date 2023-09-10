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“魅力黄河·亮丽内蒙古”旅游文化周亮相巴黎

2023年09月10日10:44 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎9月9日电（记者唐霁）9日，“魅力黄河·亮丽内蒙古”旅游文化周在巴黎中国文化中心拉开帷幕，法国民众近距离感受内蒙古的壮丽风光、特色文化和悠久历史。

　　据介绍，此次活动由巴黎中国文化中心、中外文化交流中心、内蒙古自治区文化和旅游厅联合举办，以摄影图片数字展、内蒙古非遗和文创品展示、内蒙古音乐推介和体验活动、旅游和美食视频展播等方式呈现，让法国民众领略“大美内蒙古”、探索“草原宝藏”、品鉴“有滋有味内蒙古”。

　　居住在巴黎的法国音乐家马修·勒科克为观众展示了呼麦、马头琴、托布秀尔等蒙古族音乐表演技艺。他讲述了自己常年与中国民族音乐家的合作与交流，分享了自己如何结识蒙古族音乐家，以及向他们学习的历程。

　　在巴黎中国文化中心现代楼展廊的数字屏幕上，观众还可以欣赏反映内蒙古壮美自然风光、独特人文景观和多彩民族风情的摄影作品。

　　巴黎中国文化中心主任刘红革说，希望通过此次旅游文化周活动，增进法国民众对内蒙古文化的全方位了解，提升内蒙古旅游传播力吸引力，欢迎法国游客去内蒙古探索和发现独特的民族文化和自然遗产。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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