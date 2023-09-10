新华社南京9月9日电（记者陈席元、秦华江）中国援助柬埔寨、老挝人道主义扫雷培训班结业仪式8日在陆军工程大学（南京）举行。柬埔寨国务大臣兼扫雷行动与受害者援助机构第一副主席李突、老挝国防部办公厅主任赛翟少将率团出席。

来自柬埔寨、老挝的40名学员完成了为期3个月的扫雷作业系统培训。据了解，此次培训班紧密结合柬方、老方雷患实际和战争遗留爆炸物特点，聚焦人道主义扫雷领域的指挥、作业和管理，严格按照国际地雷问题相关政策法规和标准，围绕理论知识、专项技能训练、实爆作业、雷场仿真训练和综合演练5个环节进行授课，并融入雷场无人机勘察、机器人排爆、激光排雷销毁等新技术手段。

培训期间，陆军工程大学还组织了中国传统文化讲座，开展参观见学和中国传统文化体验活动，让参训人员进一步加深对中国的了解和认识。

“受领本次培训任务后，教研室高度重视，立刻组织精干力量，对教学方案、教学设计和教学实施进行了精心准备，先后完成了5轮次课程审查修改、7本教材编写、100余讲的课件制作和相关教学文件编制等工作。”培训班授课教员、陆军工程大学野战工程学院某教研室主任刘强教授表示，授课教员们从多方面系统提升参训人员的实地扫雷技术，切实帮助和支持参训人员所在国加强和平与安全能力建设。

“在华培训的3个月时间里，中方教员扫雷技术扎实专业、讲授耐心细致，给我留下了深刻印象。我将把在中国学习的知识分享给我的同胞，为推动扫雷事业的进步和发展、深化两国两军间的友谊作出更大努力。”来自柬埔寨的参训学员艾恩说。

据了解，截至目前，陆军工程大学已为柬埔寨、老挝两国开办8期扫雷培训班，培养300余名专业技术人才。

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