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专访：“共建‘一带一路’倡议让我看到中亚的潜力和未来”

——访哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学教务长办公室副教务长奥唐奈

2023年09月10日10:41 | 来源：新华网
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　　新华社阿斯塔纳9月9日电 专访：“共建‘一带一路’倡议让我看到中亚的潜力和未来”——访哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学教务长办公室副教务长奥唐奈

　　新华社记者吴丹妮 眭黎曦

　　哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学教务长办公室副教务长洛蕾塔·奥唐奈日前接受新华社“一带一路全球行”报道团采访时说，共建“一带一路”倡议对中亚地区发展具有非常重要的意义，这一倡议“让我看到中亚的潜力和未来”。

9月7日，哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学教务长办公室副教务长洛蕾塔·奥唐奈在阿斯塔纳接受新华社记者专访。新华社发

9月7日，哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学教务长办公室副教务长洛蕾塔·奥唐奈在阿斯塔纳接受新华社记者专访。新华社发

　　采访当天，由新华社、中国日报社、哈萨克斯坦中国研究中心主办的“共建‘一带一路’倡议十周年回顾与展望”研讨会暨中国中亚“黄金30年”交流会在位于阿斯塔纳的纳扎尔巴耶夫大学举行，奥唐奈受邀参加活动。

　　奥唐奈在活动现场对记者说，2013年9月，中国国家主席习近平在纳扎尔巴耶夫大学发表题为《弘扬人民友谊　共创美好未来》的重要演讲，首次提出共同建设“丝绸之路经济带”重大倡议。奥唐奈在现场聆听了演讲。

　　奥唐奈说，习近平主席的演讲让她非常激动，“这让我意识到，中亚国家在推动世界发展方面同样具有不可忽视的力量”。

　　她回忆道，演讲结束后，习近平主席还回答了学生们提出的问题，“回答全面而细致，令人印象深刻”。

　　奥唐奈表示，共建“一带一路”倡议蕴含着全局思维、长远思维，这一倡议助力哈萨克斯坦从“陆锁国”变成“陆联国”。

　　“这一倡议让我认识到，中亚可以成为地区物流、交通以及文化交流中心。”奥唐奈说，共建“一带一路”倡议让她看到了中亚的潜力和未来。“这一倡议提供了一个各方可以深度对话的机会与平台，让我们用全新的视角看待这片土地，进而形成我们的发展优势。”

　　过去几年中，奥唐奈积极参与和“一带一路”相关的研讨会等活动，并为促进人们深入了解这一倡议做了大量工作。

　　奥唐奈说，她对共建“一带一路”倡议助力中亚地区联通世界充满信心。“我们因这一倡议聚在一起，正在以更加现代、新颖的方式推动中亚走向世界。”

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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