美国夏威夷毛伊岛发生大火已经过去一个月的时间，当地支柱产业旅游业受重创，毛伊岛租车店、机场、商店、酒店等相关旅游设施门庭冷落。商户们担心，这场大火的影响范围将远超毛伊岛，甚至可能引发夏威夷的“经济灾难”。

近日，毛伊岛上最大机场卡胡卢伊机场外，租车公司的出租汽车静静地闲置在那里，无人问津。租车公司一名店员说，毛伊岛租车预订被取消，有些游客转去夏威夷其他岛屿，有些直接取消了夏威夷之行。

毛伊岛航空直升机公司也表示，尽管已经提供大幅折扣，但目前每天直升机只能执飞1到2次，而火灾前为25至30次。

报道称，毛伊岛近八成的收入来自旅游业，自8月8日夏威夷毛伊岛发生大规模火灾以来，抵达毛伊岛的游客人数比火灾前下降了约70%，这对毛伊岛普通百姓以及小企业冲击尤其明显。

乔纳森·席尔瓦曾是毛伊岛拉海纳一所小学的辅导员，他还在当地三家酒店做兼职，但由于小学在大火中被烧毁，当地所有酒店也几乎没人入住，他如今只能靠之前的一点点积蓄和救济勉强度日。

毛伊岛居民 乔纳森·席尔瓦：谁能帮帮我，我们还在深陷泥潭，我们需要帮助。

从事旅游业相关的小企业主莫琳·培根表示，很多当地企业难以为继，她十分担心这场大火将会给整个夏威夷带来“一场经济灾难”。

毛伊岛小企业主 莫琳·培根：我们现在面临着危机之上的危机，不仅毛伊岛遭受灾难，夏威夷其他地方也受到了经济打击。

(责编：崔译戈、刘叶婷)