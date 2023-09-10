人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

首届俄罗斯-中国互利合作“萌芽”论坛挖掘双边合作潜力

2023年09月10日09:37 | 来源：新华网
小字号

　　新华社俄罗斯喀山9月9日电（记者耿鹏宇）首届俄罗斯-中国互利合作“萌芽”论坛8日在俄鞑靼斯坦共和国首府喀山闭幕。与会者就如何挖掘中俄地方合作潜力、助力双边务实合作提质升级进行了讨论。

　　为期两天的论坛上，与会嘉宾围绕工程、交通、旅游、文化、医疗等领域合作展开对话，并参观金属加工、焊接以及汽车工业展览。论坛期间各方还举办了丰富多样的文化交流展示活动。

　　俄经济发展部长列舍特尼科夫在8日举行的全体会议上说，近年来，俄中经贸合作稳步发展，贸易规模不断扩大，贸易质量不断提高。许多俄罗斯企业正在寻找机会将中国供应商纳入自己的产业链，同时也积极融入中国企业生产链，这为双边贸易进一步增长带来巨大潜力。

　　俄鞑靼斯坦共和国行政长官明尼哈诺夫表示，俄中两国正积极开展地方合作、加强区域交流。在共建“一带一路”倡议框架下，莫斯科至喀山高速公路预计于今年年底通车。

　　俄鞑靼斯坦共和国投资发展署署长米努琳娜说，期待未来这一论坛能常态化举行，成为推动两国地方经贸、投资等领域合作的良好平台。

　　来自20多个国家的5000余名代表参加了本次论坛。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部