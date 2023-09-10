新华社俄罗斯喀山9月9日电（记者耿鹏宇）首届俄罗斯-中国互利合作“萌芽”论坛8日在俄鞑靼斯坦共和国首府喀山闭幕。与会者就如何挖掘中俄地方合作潜力、助力双边务实合作提质升级进行了讨论。

为期两天的论坛上，与会嘉宾围绕工程、交通、旅游、文化、医疗等领域合作展开对话，并参观金属加工、焊接以及汽车工业展览。论坛期间各方还举办了丰富多样的文化交流展示活动。

俄经济发展部长列舍特尼科夫在8日举行的全体会议上说，近年来，俄中经贸合作稳步发展，贸易规模不断扩大，贸易质量不断提高。许多俄罗斯企业正在寻找机会将中国供应商纳入自己的产业链，同时也积极融入中国企业生产链，这为双边贸易进一步增长带来巨大潜力。

俄鞑靼斯坦共和国行政长官明尼哈诺夫表示，俄中两国正积极开展地方合作、加强区域交流。在共建“一带一路”倡议框架下，莫斯科至喀山高速公路预计于今年年底通车。

俄鞑靼斯坦共和国投资发展署署长米努琳娜说，期待未来这一论坛能常态化举行，成为推动两国地方经贸、投资等领域合作的良好平台。

来自20多个国家的5000余名代表参加了本次论坛。

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