新华社开罗9月9日电 综合新华社驻外记者报道：摩洛哥当地时间8日夜间发生强烈地震，摩洛哥内政部9日宣布遇难人数已升至1037人，另有1204人受伤，其中721人伤势严重。中东多个国家领导人和政府首脑9日发表声明等向摩洛哥表示慰问和提供援助。

总部设在埃及首都开罗的阿拉伯联盟（阿盟）秘书长盖特在社交媒体发文对遇难者表示哀悼，希望摩洛哥能迅速克服困难。

突尼斯总统赛义德在社交媒体发文说，突尼斯将向摩洛哥提供紧急援助并派遣社会救援力量。此外，突尼斯红新月会也派出救援队，加入救援行动。

巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯发表声明说，“在这一灾难时刻对摩洛哥人民表示声援和同情”，祝愿伤者早日康复。

土耳其总统埃尔多安在社交媒体发文说，将“竭尽全力支持摩洛哥兄弟”。土耳其外交部发表声明说，土耳其愿意为摩洛哥提供各种支持。

阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬在社交媒体发文，向遇难者家属表示慰问，祝伤者早日康复。

阿尔及利亚总统办公室发表声明说，阿尔及利亚决定向运送人道主义援助物资和受伤灾民的航班开放领空，并提供人道主义援助。

卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德与摩洛哥首相阿赫努什通电话表示慰问，表示卡塔尔将“提供一切必要的援助”。

以色列总理办公室发表声明说，以总理内塔尼亚胡已指示各部门向摩洛哥提供援助，将“尽我们所能提供帮助”。

据美国地质调查局地震信息网消息，此次地震发生于摩洛哥当地时间8日23时11分（北京时间9日6时11分），震级为6.8级，震中位于马拉喀什西南约71公里处。摩洛哥国家地质监测机构稍晚时候公布的消息说，此次地震震级为7.0级，震源深度8公里。（参与记者：李芮、王昊、吕迎旭、刘宗亚、姚兵、沈丹琳、吴天雨、黄灵、王燕）

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