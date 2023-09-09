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 “驻华使节地方行”活动在江苏举行 

2023年09月09日11:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网南京9月8日电 （记者崔琦）9月4日至8日，外交部主办的“驻华使节地方行活动”在江苏举行。本次活动以“科创江苏 零碳未来”为主题，来自巴基斯坦、以色列、新西兰等10多个国家的20多位驻华使节和外交官赴南通、无锡、常州、南京四市，参访南通五山生态保护区、南山—无锡车联网小镇及远景科技、天合光能、理想汽车等全球新能源领先企业，深入了解江苏新能源产业高质量发展情况。

巴基斯坦驻华大使莫因·哈克表示，气候变化是全人类面临的共同挑战，需要各国携手努力。中国坚持绿水青山就是金山银山理念，积极稳妥推进碳达峰碳中和，在光伏发电、新能源汽车等领域保持世界领先地位，为全球应对气候变化作出引领性贡献。非常高兴通过此次访问学习中国经验和技术，巴基斯坦愿继续同中国在中巴经济走廊框架下深化绿色能源合作，共同促进全球可持续发展。

以色列驻华大使潘绮瑞表示，近年来，中国高度重视绿色发展，大力发展可再生能源，在光伏、风电、氢能等领域取得重要成就。此次访问中，中国江苏的新能源产业布局让人印象深刻，不仅有力促进经济高质量、可持续发展，还为人民创造了绿色低碳的良好生活环境。未来，希望以中双方进一步促进绿色农业、绿色交通、绿色产业等领域合作，共同探索绿色低碳发展新路径，为实现联合国2050年净零碳排放目标作出贡献。

“驻华使节地方行”活动旨在更紧密更有效服务高质量发展和高水平对外开放，围绕重大国家发展战略、地方及企业对外合作需求，搭建沟通交流合作渠道。外交部还将继续赴其他省区市举办更多“地方行”活动，让国际社会更好分享中国式现代化的机遇。活动由外交部外事管理司主办。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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